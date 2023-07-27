«Хотят посидеть на его диване»: кто сможет купить леопардовую квартиру Леонтьева

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; Личный архив Ольги Погосян; 5-tv.ru

Неужели найдутся те, кто захочет приобрести настолько странные апартаменты за колоссальную сумму денег?

Народный артист РФ Валерий Леонтьев рискует больше никогда не остановиться в Москве, музыкант продает свою трехуровневую квартиру в историческом центре столицы. Жилплощадь известна зашкаливающим количеством леопардовых и тигровых красок. Учитывая историю и метраж, ценник может перевалить за 100 миллионов рублей.

Сам певец давно живет в Майами. Там ему не досаждают поклонники и поклонницы. 5-tv.ru решил поинтересоваться у эксперта в области дизайна, владелицы дома интерьеров Ольги Погосян о том, насколько реально продать эти хоромы с таким внешним видом и обстановкой? Это вообще стильно или это уже вышло из моды? Какая обстановка сейчас в популярна в интерьерах?

«Конечно же, с точки зрения современного дизайна и трендов в интерьере, то квартира ничему не соответствует. Но есть ценители, кто любит определенные места, исторические дома и готовы покупать там квартиры за любые деньги», — комментирует эксперт.

По словам Погосян, это помещение принадлежит звезде, поэтому есть большое количество фанатов, которые захотят его приобрести.

«Многие Леонтьева до сих пор любят и уважают. Я думаю, что есть поклонники, которые могли бы себе позволить купить эту квартиру. Просто из-за того, что там жил он. Они хотят посидеть на его диване», — говорит дизайнер.

А все принты на стенах и в элементах мебели могут получить вторую жизнь в «умелых и профессиональных руках». Будет ли эта жилплощадь хорошим вариантом для классической семьи? Эксперт отвечает, что, скорее всего, нет. Но такая покупка будет отличной возможностью для инвестиций.

«Ее можно сдавать на какие-либо сроки для тех, кто хотел также „дотянуться до звезды“, потрогать вещи, элементы мебели, где он жил. И побыть вообще в этой атмосфере. Я хочу сказать, что у него в апартаментах очень много предметов мебели роскошных брендов. Я не знаю, конечно, оставит ли он их при продаже. Но, если да, то можно эти предметы красиво интегрировать в дизайн», — объясняет Ольга Погосян.

Гуру интерьеров констатирует, что не видит сложности в том, что апартаменты не приобретут, так как ценителей и поклонников много.

«В моде, конечно же, сейчас минимализм, тонкие линии, минимум всего на стенах, хорошая и качественная мебель и дизайн, а планировка важный его элемент. <…> Мода быстротечна, а вот вещи с историей, принадлежащие кому-либо, это навсегда и сейчас очень ценятся», — заключает владелица дома интерьеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что леопардовая квартира Валерия Леонтьева в Москве выставлена на продажу.