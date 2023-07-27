При крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии

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Погибшей было 34 года.

При крушении вертолета в Республике Алтай погибла гражданка Белоруссии. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Известно, что ей было 34 года.

Всего в результате неудачной посадки вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек. По данным Росавиации, на борту находилось 13 человек: три члена экипажа и 12 пассажиров. Однако число, находившихся на борту людей может быть неточным, так как по информации МЧС по республике Алтай, их было 16.

Очевидец в беседе с 5-tv.ru рассказал, что вертолет мог задеть электрический столб и из-за этого потерпел крушение.