Путин: ВСУ бросили тела погибших на запорожском направлении

Путин заявил, что ВСУ бросили тела погибших после поражения на запорожском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov; 5-tv.ru

Глава государства при этом отметил особый героизм наших бойцов.

ВСУ после боестолкновения на запорожском направлении 26 июля бросили тела ликвидированных боевиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», — приводит ответ главы государства на вопрос журналиста Telegram-канал Кремля.

При попытке подобрать подбитую технику и тела погибших националисты были рассеяны, подчеркнул он. Потери личного состава ВСУ превысили 200 человек, добавил российский лидер.

Кроме того, Путин сообщил, что в зоне СВО активизировались боевые действия. Особенно он выделил запорожское направление, где и произошло вышеупомянутое столкновение.

Российские бойцы в ходе него проявили героизм, убежден президент. Им прямо в зоне боевых действий вскоре вручат госнаграды, подытожил Путин.

Президент объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Путин подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.