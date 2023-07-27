Путин: ВСУ за последние сутки потеряли 200 человек в попытке контратаки

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Потери ВСУ за последние сутки были колоссальны: как в технике, так и среди личного состава.

Боевые действия в зоне спецоперации в последние дни активизировались, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналистам. Видео беседы опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин также заметил, что основной удар ВСУ идет на запорожском направлении. Тем не менее, все попытки контратаки были доблестно отражены российскими военными. Украина понесла серьезные потери.

«Противник применил большое количество бронетехники — 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин были уничтожены», — сообщил президент.

Путин акцентировал внимание на том, что противник ни на одном из участков боестолкновения успеха не имел.

«Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», — заявил глава РФ.

Потери личного состава ВСУ за последние сутки составили свыше 200 человек.

«К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная. В разы. Более чем в десять раз», — рассказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло на запорожском направлении за ночь.