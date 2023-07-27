Вредные советы: юрист объяснил, как выиграть дело по взысканию алиментов

Юрист Назаров посоветовал не демонстрировать украшения на суде по взысканию алиментов

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Необходимо не только основательно подготовить все документы, но и позаботиться о своем внешнем виде.

После развода женщина может столкнуться с тем, что бывший супруг, с которым есть общие дети, не готов выплачивать определенную сумму алиментов. Такие ситуации вынуждают родителей решать вопрос о содержании детей через судебные разбирательства. Об это пишет Газета.ру после интервью с юристом Назаром Назаровым.

«Судебный процесс по взысканию алиментов проходит так же, как и по другим делам. Взыскатель алиментов — это истец, плательщик алиментов — ответчик. Назначается слушание по делу, на котором рассматриваются исковые требования, выслушиваются позиции сторон. Каждая из сторон может внести свои заявления и возражения, отвечают на вопросы судьи. В конце судебного процесса судья выносит решение по делу», — объясняет эксперт.

Прежде всего важно основательно подготовиться к судебному процессу по взысканию алиментов. Надо заранее подготовить все документы при подаче иска.

«Часто женщины ограничиваются стандартным набором документов: исковое заявление, копии документов, совершенно забывая о том, что в процессе рассмотрения дела суды обычно неохотно принимают дополнительные доказательства», — отметил эксперт.

На начальной стадии необходимо собрать всю доказательную базу, которая фактически подтверждает неэкономный образ жизни мужа из личного блога, по которым можно сделать вывод, как он живет и где проводит свой досуг.

«Обязательно распечатайте их крупно и в ярком цвете», — посоветовал Назаров.

Краткость — сестра таланта. Все доводы нужно формулировать четко и ясно. Важно помнить, что первоначальная цель — это не устроить ругань со своим бывшим супругом на судебном разбирательстве, а убедить судью в своей правоте.

Не стоит в суде щеголять своими обновками, провокационно одеваться или хвастаться дорогими украшениями.

«Это станет для судьи мощным триггером, вызовет раздражение и на эмоциональном уровне настроит судью против вас. Любой судебный процесс — это психология чистой воды, а судья — это прежде всего живой человек», — объяснил юрист.

Ранее 5-tv.ru писал, реально ли мужчине получать алименты от бывшей жены.