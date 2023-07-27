ВСУ оказались без сил: что произошло на запорожском направлении за ночь

МО РФ: на запорожском направлении ВСУ восстанавливали силы всю ночь после неудачного наступления

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Неудачное наступление ВСУ произошло ранее в районе населенного пункта Работино.

На запорожском направлении за прошедшие сутки не предпринималось никаких новых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, неудачное наступление ВСУ произошло ранее в районе населенного пункта Работино. В нем было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.

«Противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал», — заключил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что происходит в районе Марьинки и Красногоровки.