ВС РФ нанесли удар по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров ВСУ
Денис Птицын 94 0
Срочная новость
Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска поразили также места хранения западного оружия.
ВС РФ нанесли удар по военным объектам на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В частности, удар был нанесен по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.
Атака была осуществлена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
Конашенков в заключении сообщил, что цель ударов была достигнута, а все назначенные объекты поражены.