ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота

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Задержанный военный пытался совершить диверсию на военном корабле.

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ, несущем высокоточные ракеты.

Сообщается, что задержан завербованный спецслужбой Украины военнослужащий ВМФ, у которого изъяты два Ссамодельных взрывных устройства общей массой в один килограмм в тротиловом эквиваленте. Более того, задержанный за подготовку теракта подозревается в передаче Украине государственной тайны.