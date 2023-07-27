Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в сфере энергетики
Денис Птицын 24 0
Путин: Россия разрабатывает 30 перспективных энергопроектов в 16 странах Африки
новость
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Россия готова широко работать со странами Африке в сфере энергетики.
В настоящий момент Россией ведется проработка 30 перспективных энергетических проектов в странах Африки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.
Он добавил, что проекты охватят 16 стран Африки, их общая мощность — 3,7 гигаватт.