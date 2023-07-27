Путин в цифрах изобличил грязный умысел Запада в зерновой сделке

Путин: более 70% грузов в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

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Африке, которой должны были помочь в ходе зерновой сделке, достались жалкие остатки грузов.

За год зерновой сделки с Украины вышло 32,8 миллиона тонн грузов, более 70% поступило в богатые страны, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита «Россия — Африка».

Российский лидер добавил, что на беднейшие страны Африки ушло менее миллиона тонн грузов.