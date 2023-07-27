Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка

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Россия поможет Африке в развитии среднего и общего образования, а также в работе вузов.

Президент России Владимир Путин выступил с предложением усилить работу с образовательной системой в странах Африки. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.

В частности, он сообщил, что Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов. Развитие коснется и общеобразовательных процессов, так как Россия готова открыть в Африке школы с изучением предметов на русском языке, а также подготовить преподавательский состав.

Путин отметил, что изучение русского языка и внедрение российских образовательных стандартов в Африке заложит основу для развития дальнейшего сотрудничества. Также РФ планирует нарастить набор студентов из африканских стран в российские вузы.

Кстати, в настоящий момент в России обучается около 35 тысяч студентов из Африки.