Россия планирует расширять прямое авиасообщение с Африкой

Путин: Россия и дальше будет расширять прямое авиасообщение со странами Африки

Фото: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich

Глава государства заметил, что наша страна будет и дальше поддерживать нуждающиеся страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что для России очень важно расширение прямого авиасообщение со странами Африки. Об этом он заявил во время форума «Россия-Африка».

«Россия будет и далее, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы. Транспортный коридор „Север — Юг“ позволит наладить удобные поставки товаров в Африку и обратно», — заявил Путин.

Сегодня в Санкт-Петербурге глава государства проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие грузы Россия поставляет в Африку.