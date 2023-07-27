«Камеру бы пониже опустить»: Климова приняла соблазнительную позу в гримерке

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Актриса попрощалась со зрителями до осени.

Актриса Екатерина Климова объявила о том, что отыграла последний спектакль в этом театральном сезоне. Женщина поблагодарила зрителей за любовь и поддержку, а также пообещала позже поделиться новым графиком выступлений на осень.

«Обязательно напишу вам ближе к осени где, когда и какой спектакль вы сможете увидеть. Отдохните хорошенько», — пожелала Климова коллегам по цеху.

К слову, свое послание женщина сопроводила серией весьма откровенных кадров, которые можно посмотреть на сайте издания 7Дней.ru.

Звезда в полураздетом виде сделала несколько селфи у зеркала в гримерке. На снимках заметно кружевное нижнее белье. Пользователи решили, что таким образом она решила соблазнить знакомого мужчину, подписанного на ее аккаунт.

Была ли достигнута цель — неизвестно. Но эта фотосессия взбудоражила других представителей сильного пола.

«Хочется посмотреть спектакль с твоим участием»;

«Катя, пощадите нас, сейчас инфаркт случится»,

«Красотка! Камеру бы пониже опустить», — написали мужчины.

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Скорей всего, в ближайшее время артистка бездельничать не будет. В начале лета она уже успела свозить детей на море. Оставшуюся часть теплого сезона она, вероятно, проведет на гастролях или в работе над новыми проектами.

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