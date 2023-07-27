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Актриса скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

В Москве умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева на 85-м году жизни после долгой болезни. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Моссовета.

Коллектив театра выражает соболезнования всем близким и родным старейшей актрисы Театра имени Моссовета, а также глубоко скорбит. О дате похорон и прощания с великой артисткой сообщат несколько позже.

Нина Дробышева была звездой многих кинокартин, среди них и "Два капитана", и "Улица полна неожиданностей". Кроме того, она исполнила главную роль в фильме режиссера Григория Чухрая "Чистое небо".