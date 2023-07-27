«Впереди планеты всей»: как новые винтовки «Ростеха» изменят ситуацию в зоне СВО

Политолог Михайлов: новые винтовки Ростеха почти не имеют аналогов в мире

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; Личный архив Евгения Михайлова; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В чем заключаются основные преимущества такого оружия?

Оценить влияние на ход спецоперации новых винтовок, разрабатываемых «Ростехом», пока непросто, но такого оружия на Западе почти нет. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

«В 2022 году мы уже видели первые экземпляры. Сейчас, видимо, уже готовы первые опытные партии для внедрения в СВО для испытания», — говорит специалист.

Основным отличием таких штурмовых винтовок от обычного оружия являются сменные модули, пояснил он. То есть, можно менять стволы под разные калибры — это новое перспективное направление.

Однако Михайлов подчеркнул, что оценить влияние винтовок на ход боевых действий сейчас будет сложно из-за их относительно малого количества. При этом неизменные позиции занимает и продукция «Калашникова», но новые разработки могут внедрять в спецподразделения и иные войсковые структуры.

«Вы только представьте, вы сначала можете стрелять одним калибром, (затем — Прим. ред.) либо нагреть ствол, либо перегрев, или что-то случилось. Вы можете сменить ствол и стрелять другим калибром», — отмечает Михайлов.

Подобная практика, допустил он, в перспективе будет распространена в том числе на пистолеты-пулеметы, пулеметы и другое штурмовое оружие. То, насколько такое вооружение имеет будущее, покажет лишь боевая практика, добавил политолог.

При этом некоторые аналитики уже считают, что у таких винтовок есть перспективы. Сейчас, считает Михайлов, некая их партия может быть направлена на спецоперацию.

Это позволит инженерам выяснить слабые и сильные стороны такого вооружения, а затем соответствующе его доработать. Однако можно сказать, что подобных винтовок ни у кого нет — Россия с ними «впереди планеты всей», подытожил Михайлов.

Ранее 5-tv.ru писал, что снайперскую винтовку для новичков «Зверобой» начали производить в России.