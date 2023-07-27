Стало известно количество погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае
При крушении вертолета Ми-8 на Алтае погибли шесть человек
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Вертолет предварительно задел электрические провода.
В результате неудачной посадки вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По данным Росавиации, на борту находилось 13 человек: три члена экипажа и 12 пассажиров. Однако число, находившихся на борту людей может быть не точным, так как по информации МЧС по республике Алтай, их было 16.
В сообщении МЧС РФ также говорится о том, что аварийная посадка произошла из-за того, что вертолет предварительно задел электрические провода.
Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. Известно, что это произошло возле моста через Катунь в Тюнгуре.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Алтае вертолет Ми-8 загорелся при посадке.