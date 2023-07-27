«Было бы неплохо»: помощник Бабкиной прокомментировал их роман

Помощник Надежды Бабкиной опроверг слух о том, что она купила ему квартиру

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

По словам Рябова, он уже более трех лет с Бабкиной. В чем причина такого крепкого союза?

Весной этого года в СМИ писали о том, что у артистки сложились бурные взаимоотношения с молодым помощником Сергеем Рябовым. Поговаривали, что 73-летняя Бабкина подарила ему двухкомнатную квартиру в Москве стоимостью несколько десятков миллионов.

Более того, злые языки считали, что артистка прекратила общение с сыном именно из-за нового любовного увлечения.

По словам самого Рябова, он, мягко говоря, расстроен такими вбросами.

«Что сделала? Подарила? Боже мой, что за бред? <…> Было бы неплохо, конечно, если бы мне купили квартиру. Я даже от вас впервые такое слышу», — признался 32-летний мужчина в беседе с журналистами из Woman.ru.

Сам Рябов признается, что старается не обращать внимание на такие домыслы. Он признался, что уже более трех лет работает с Бабкиной, поэтому появляется с ней на мероприятиях и съемках вместе.

Но больше его удивляет информация о раздоре матери и сына На самом деле родственники вместе ездят на фестивали, исполняют песни и все время на связи.

К слову, о расставании Надежды Георгиевны и ее бывшего мужа Евгения Гора публично заявляли коллеги звезды.

«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Она же давно рассталась с мужем», — говорили они.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бабкина побаловала молодого любовника шикарным подарком.