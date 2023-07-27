«Кошкины слезы»: Поргина и Судец раскрыли размер ежемесячных выплат

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Женщины признались, что их спасают доплаты за звание заслуженных артисток РФ.

Существует мнение, что у артистов так много денег, что они всю жизнь как сыр в масле катаются. Миллионные гонорары, привилегии и как итог — звездная пенсия. Однако, выяснило издание KP.RU, не все звезды довольны своими заработками на старости лет.

75-летний диктор Татьяна Судец, которая запомнилась зрителям как ведущая «Спокойной ночи, малыши!» и «Голубого огонька», признается, что иных доходов, кроме пенсии, у нее сейчас нет.

Женщина получает пособие по инвалидности, его размер составляет 17 тысяч рублей. Ее трудовой стаж стартовал в 1965 году. По словам актрисы кино, она благодарна государству за то, что у нее появилась доплата в 30 тысяч рублей за звание заслуженной артистки, ведь сейчас она живет только на пособие.

Прежде артистка подрабатывала в институте культуры и школе «Останкино», была преподавателем, но знаменитости пришлось оттуда уволиться, так как дело не приносило ей удовлетворения.

«Тратишь свои душевные силы, а ничего в итоге не зарабатываешь. Да я богато никогда и не жила. Это все легенды, что советские звезды много зарабатывали», — заявила она.

У вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной также небольшая пенсия, но больше она бранит зарплату в родном театре «Ленком».

По словам 74-летней женщины, ее также выручает доплата за звание заслуженной артистки РФ.

«А вот зарплата в „Ленкоме“ просто кошкины слезы — 40 тысяч рублей. Наверное, думают: зачем баловать жену народного артиста, который создавал „Ленком“?» — задала риторический вопрос актриса.

К слову, ее муж Николай Караченцов получал, по словам вдовы, «стандартную зарплату» в 150 тысяч рублей ежемесячно.

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