Путин: РФ рассчитывает на подключение Африканского союза к G20 в ближайшее время

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Сотрудничество с Африкой растет во всех сферах.

Президент РФ Владимир Путин проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки. Диалог проходит в рамках второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

В рамках встречи Путин сообщил, что Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии.

Также во время беседы с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Путин отметил, что РФ поддерживает подключение союза к международным объединениям, а страна готова к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах.