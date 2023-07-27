Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Оружие было предназначено для контрнаступления. Что от него осталось?

Украина почти сразу же потеряла значительное количество оружия НАТО, предоставленного для контрнаступления. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников.

«Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, которое было отправлено для контрнаступления», — говорится в сообщении.

А самое главное — The New York Times утверждают, что началась основная фаза контрнаступления ВСУ. Получается, что Киев еще не приступил к основным тактическим действиям, но уже несет значительные потери техники и оборудования.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ катастрофически быстро теряют боевую технику.