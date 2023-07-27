Политическое событие: как велась подготовка к первому дню саммита «Россия — Африка»
В Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
В Северную столицу прибыли делегации 49 государств континента.
В Санкт-Петербурге стартует главное политическое событие этой недели: саммит «Россия — Африка». В Северную столицу прибыли делегации 49 государств континента.
Владимир Путин сегодня принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума. И, как сообщили в администрации, президент даст оценку современному состоянию международных отношений.
Упор будет сделан на российском содействии суверенному развитию африканских стран, справедливому доступу к продовольствию, удобрениям и энергоресурсам.
Продолжатся и двусторонние встречи Путина с главами государств Африки. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет подробности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин по итогам форума и саммита «Россия — Африка» выступит с заявлением для СМИ.