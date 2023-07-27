Это не конец: когда дожди уйдут из Москвы и Подмосковья

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Какие прогнозы делают синоптики?

Москва постепенно приходит в себя после потопа — столицу накрыл самый мощный дождь за последние почти 40 лет. Синоптики зафиксировали рекордный уровень осадков.

Всего за несколько часов выпало больше половины месячной нормы. Залило станции метро, подземные переходы, под воду ушли парковки вместе с машинами.

И это еще, как уточняется, не конец. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков продолжит тему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дождей в Москве было настолько много, что количество осадков превзошло все ожидания. Как отмечают эксперты, прошедший ливень был сильнейшим с конца XIX века.

Больше всего пострадал от «ливня века» Можайский район. Впрочем, благодаря оперативным действиям городских служб, последствия дождя в основном удалось ликвидировать.