Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Итоговое заявление ожидается в пятницу, 28 июля.

Президент РФ Владимир Путин по итогам форума и саммита «Россия — Африка» выступит с заявлением для СМИ. Итоговое заявление ожидается в пятницу. Об этом журналистам сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

Саммит «Россия — Африка» стартует в Петербурге с 27 июля, хотя встречи Владимира Путина в Константиновском дворце начались 26 июля. Известно, мероприятия саммита посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему саммит «Россия — Африка» посетят не все лидеры.