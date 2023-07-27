Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Антон Лавров; 5-tv.ru

Солдаты ВС РФ навели беспилотный летательный аппарат прямо четко в цель.

Российский беспилотник (БПЛА) уничтожил украинский танк при эвакуации в зоне спецоперации (СВО).

На кадрах видно, как летательный аппарат наводит фокус на боевые машины противника, а потом бьет точечной артиллерий по цели. Финальный штрих — удар беспилотника «Ланцет», который пришелся по башне танка. После того, как очередной «западный подарок» загорелся, из него стали выползать боевики ВСУ.

Прежде сообщалось, что европейские СМИ взорвались кадрами из зоны военных действий. Они уже никак не могут оправдать потери неонацистов. Армия России продолжает наносить сокрушительные удары.

Одни из последних были нанесены возле села Работино на запорожском направлении. Таких единовременных потерь техники у Киева не было уже давно. Пленные говорят о том, что пробить нашу оборону пыталось одно из самых многочисленных и подготовленных подразделений ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы отбили массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении.