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Технику врага уничтожили беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Российские военные истребили несколько американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Военная техника была передана Вооруженных силам Украины (ВСУ) США.

«За сутки боевики ВСУ попытались атаковать село Работино, но бойцы армии РФ успешно отразили наступление», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что российские военные уничтожили различные вооружения и технику врага беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. После по результатам референдумов новые регионы вошли в состав РФ. Западные страны назвали произошедшее «российской агрессией» и объявили стране экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как началась основная фаза контрнаступления ВСУ.