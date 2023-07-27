Раскрыта причина смерти младшего брата президента ОАЭ

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В связи с печальным известием в ОАЭ объявлен трехдневный траур, который продлится вплоть до 29 июля.

Младший брат президента ОАЭ Саид бен Заид Аль Нахайян скоропостижно скончался из-за тяжелой болезни, об этом сообщило эмиратское агентство WAM. Семья покойного тяжело переживает утрату близкого человека.

При этом о проблемах со здоровьем у младшего брата президента Эмиратов стало известно несколькими днями ранее. Что именно его беспокоило — неизвестно. Таких подробностей близкие не разглашали.

В связи с печальным известием в ОАЭ объявлен трехдневный траур, который продлится вплоть до 29 июля. К слову, Саид бен Заид Аль Нахайян занимал пост представителя правителя Абу-Даби.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти индонезийского блогера-бодибилдера Джастина Вики, который скончался в прямом эфире.