Российские бойцы показали наилучшие кадры из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Армия России без устали защищает Родину и ее новые территории от украинских неонацистов. Враг не пройдет и потерпит полный разгром!

Защитники Донбасса без всяких сомнений бросаются навстречу врагу. В рамках спецоперации российские военные выполняют задачи повышенной сложности, рискуют собственными жизнями. А все — ради светлого будущего и мирного небо над головами.

Лучшие кадры из зоны проведения спецоперации — перед вами. Гордость за каждого бойца!

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал о попытке госпереворота в Нигерии. Нигерийские военные заявляли о приостановке работы всех учреждений.