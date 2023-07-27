Краха не будет! В США не узрели предпосылок для коллапса экономики РФ

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Расчет Запада на крах российской экономики из-за многочисленных санкций с самого начала спецоперации был ошибочным.

США не узрели предпосылок для коллапса российской экономики. Об этом заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен, выдвинутый кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

«Мы не видим краха российской экономики», — сказал политик во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Кроме того, политик отметил, что в начале спецоперации по защите Донбасса экономика РФ была одной из десяти крупнейших экономик в мире.

К слову, ранее заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике, кандидат экономических наук Михаил Делягин объяснил, как Россия выстояла под санкциями Запада. Так, еще во время пандемии коронавируса в России запустили переход на платформенную модель управления, которая характеризуется в первую очередь тотальной цифровизацией. Главное преимущество этой модели, по словам Делягина, заключается в том, что она позволяет практически мгновенно реагировать на проблемы в экономике. И в этом отношении Россия сейчас на первой позиции в мире, подчеркнул эксперт.

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