Он просто хотел погулять: чем закончились поиски пропавшего малыша в Тыве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anvar Galeev; 5-tv.ru

Ребенка искали более 400 человек. Близкие до последнего надеялись на чудесное спасение.

В Тыве спасатели нашли пропавшего четырехлетнего ребенка. Малыш ушел гулять и не вернулся.

Мальчика больше суток искали 400 человек. А обнаружили в лесу — в двух с половиной километрах от села, где он живет. Сейчас спасенный под наблюдением врачей. Как выяснилось, за малышом не досмотрели родственники. Все были заняты хозяйством.