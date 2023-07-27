За все их жизни: заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch; 5-tv.ru

Кому и сколько придется вынуть из кармана в первую очередь?

Заводчиков собак и кошек могут заставить платить налоги. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. «Известиям» авторы идеи рассказали, что их предложение спасет тысячи животных от тех, кто разводит собак, кошек и других питомцев на продажу.

А если никто не покупает — выбрасывают их на улицу. Такие черные предприниматели не состоят ни в каких клубах и ассоциациях, зачастую не следят за здоровьем животных. А нередко держат их в ужасных условиях. Законопроект о наведении порядка на этом рынке получил предварительную поддержку Минприроды. Вместе с тем эксперты признают — перейти в правовое поле будет непросто. Многие так и продолжат работать нелегально.