Из-за пьяного водителя в Иркутской области погибли двое — видео с места ДТП
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В Иркутской области водитель тягача врезался в кроссовер, двое погибли
Фото, видео: Telegram / Официальный канал ГУ МВД России по Иркутской области / mvd_38; 5-tv.ru
Прибывшие на место ДТП правоохранительные органы установили, что водитель фуры был пьян.
На трассе Сибирь в кроссовер, который остановился на красный сигнал светофора, врезался тягач. После удара легковушку вынесло на встречную полосу и она попала под грузовик с прицепом.
Водитель и 60-летняя пассажирка погибли. Как позже выяснилось, мужчина за рулем многотонной фуры находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Ситуация находится на контроле прокуратуры.