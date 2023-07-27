Фото, видео: Telegram / Официальный канал ГУ МВД России по Иркутской области / mvd_38; 5-tv.ru

Прибывшие на место ДТП правоохранительные органы установили, что водитель фуры был пьян.

На трассе Сибирь в кроссовер, который остановился на красный сигнал светофора, врезался тягач. После удара легковушку вынесло на встречную полосу и она попала под грузовик с прицепом.

Водитель и 60-летняя пассажирка погибли. Как позже выяснилось, мужчина за рулем многотонной фуры находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Ситуация находится на контроле прокуратуры.