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Попытки ограничить Россию бьют по самим инициаторам санкций.

В Госдепартаменте США открытым текстом заявили, что западные санкции не разрушили российскую экономику. И признаков ее коллапса в Вашингтоне не видят.

В этом признался представитель Госдепа Джеймс О’Брайен во время выступления в комитете по международным отношениям Сената Соединенных Штатов. Он в своем ведомстве как раз координирует санкционную политику. «Коллективный Запад» принял уже 11 пакетов ограничений против России. И они, по словам экспертов, ударили по самим инициаторам рестрикций — особенно в странах Евросоюза. Подорожали топливо и продукты питания, резко выросла инфляция, в ЕС пострадали десятки миллионов домохозяйств.