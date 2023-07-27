Это правда: Жасмин начала продажу личного гардероба на 5 млн рублей

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Звезда решила избавиться от ряда надоевших вещей. Идет по стопам коллег?

Одна из самых модных звезд российской эстрады — певица Жасмин — начала продажу личного гардероба. Общая стоимость вещей — приблизительно пять миллионов рублей. Как сообщают Telegram-каналы, всего звезда сделала 140 объявлений.

Отмечается, что Жасмин решила избавиться сразу от нескольких категорий залежавшихся вещей. Тут и сумки, и платья, и модные аксессуары. Кстати, самой дорогой позицией стала сумочка — поклоннику обойдется в 250 тысяч рублей. А самый бюджетный вариант — кроссовки на каблуке — кто желает, может отдать за них «какие-то скромные» семь тысяч рублей.

Интересно, что певица Жасмин отнюдь не первая, кто пытается раздать свои вещи. Филипп Киркоров, Дана Борисова, Нюша и многие другие коллеги звезды давно применяют такую практику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу Жасмин заподозрили в пластике из-за «еврейского профиля».