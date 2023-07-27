СМИ: нигерийские военные сообщили о приостановке работы всех учреждений

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В стране начались массовые беспорядки. На опубликованных в сети кадрах люди в панике бегают по улицам города. Также слышны выстрелы.

Нигерийские военные сообщили о приостановке работы всех учреждений в стране. Об этом стало известно из материала агентства Reuters, которое сослалось на местное телевидение.

Кроме того, границы страны теперь закрыты, объявлен комендантский час. Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства, гарантировав физическую неприкосновенность смещенной власти. Все это вызвало спровоцировало в стране массовые беспорядки. На опубликованных в сети кадрах люди в панике бегают по улицам города. Также слышны выстрелы.

К слову, до этого в столице Нигера военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его. Он чувствует себя хорошо. Чуть позже стало известно о его свержении. Смуту в стране связывают с планами главы Нигера отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

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