Бессменный, лучший: лидер The Rolling Stones Мик Джаггер отметил 80-летие

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Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер отметил 80-летие

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Bartilla; 5-tv.ru

Выдающийся артист по сей день находится в блестящей форме. Но как ему это удается?

«Я лучше сдохну, чем буду плясать на сцене в 45 лет». Автор этой грубоватой фразы сегодня отмечает 80-летие. Ни скандалы, ни наркотики, ни даже сами годы не смогли погубить Мика Джаггера.

Все это время он живет на сцене в роли лидера легендарной группы The Rolling Stones и продолжает петь свои заводные песни, которые были написаны совсем не для стариков.

Залог здоровья предельно прост. За одно выступление Мик Джаггер проходит по сцене примерно 20 километров.

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