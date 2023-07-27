МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ

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Что именно вменяют женщине и что ей грозит?

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдавала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.

По какой именно статье судья объявлена в розыск, не уточнено.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали решение МУС об «аресте» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.