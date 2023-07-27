«Отличный фейерверк»: взрыв «ГАЗели» на трассе Тюмени попал в объектив
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Очевидцы сняли взрыв «ГАЗели» на трассе в Тюмени
Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; 5-tv.ru
Есть ли выжившие при ЧП? Что будет дальше?
Видео дня сегодня пришло из Тюмени: там на одной из трасс взлетела на воздух «ГАЗель».
По словам очевидцев, машина загорелась — предварительно, из-за короткого замыкания, затем уже пламя добралось до газового баллона, после этого и произошел взрыв.
Водитель успел выскочить из машины и не пострадал.