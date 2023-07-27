«Отличный фейерверк»: взрыв «ГАЗели» на трассе Тюмени попал в объектив

Очевидцы сняли взрыв «ГАЗели» на трассе в Тюмени

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; 5-tv.ru

Есть ли выжившие при ЧП? Что будет дальше?

Видео дня сегодня пришло из Тюмени: там на одной из трасс взлетела на воздух «ГАЗель».

По словам очевидцев, машина загорелась — предварительно, из-за короткого замыкания, затем уже пламя добралось до газового баллона, после этого и произошел взрыв.

Водитель успел выскочить из машины и не пострадал.