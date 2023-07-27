Испания, Греция, Франция и не только: Европа «умирает» в лесных пожарах

Фото, видео: Reuters / BORJA SUAREZ; 5-tv.ru

Среди погибших — не один десяток человек. Если способ решить проблему?

Практически весь юг Европы задыхается из-за лесных пожаров, и ситуация только ухудшается. В итальянской Сицилии трассы превращаются в огненные коридоры, через которые даже скорая помощь не всегда решается проехать. В итоге — несколько человек уже погибли, не дождавшись врачей.

В Греции, где пришлось эвакуировать острова Родос и Корфу, ищут вероятных виновников пожаров — власти считают, что кто-то намеренно поджигает леса. Остановить пламя пока не в силах пока даже авиация.

Сотни человек сейчас пытаются выбраться из пострадавших греческих городов, люди ночуют в аэропортах… Во Франции горит знаменитое Лазурное побережье. В огне еще Испания, Хорватия и север Африки. В Алжире, где сейчас +50, погибли уже 34 человека.

Жара и ветер осложняют работу спасателей в Турции. Там бороться со стихией помогают российские самолеты Бе-200. В курортной зоне дымом заволокло даже территорию некоторых отелей. Впрочем, наших туристов так просто не напугать.