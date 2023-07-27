Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

На форум съезжаются десятки иностранных делегаций с «черного континента».

Петербург на ближайшие дни превращается в центр мировой политики. На форум «Россия — Африка» съезжаются десятки иностранных делегаций с «черного континента».

Официальное открытие — в четверг, но уже сейчас Владимир Путин проводит в Северной столице одну встречу за другой. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок увидел, как встречают важных гостей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел двусторонние переговоры с президентами стран Африки. Диалог проходит в рамках второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

Глава государства сообщил, что Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к G20 примут уже на следующем саммите в Индии.

При этом во время общения с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов российский лидер отметил, что Москва поддерживает подключение союза к международным объединениям.