Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Пособники киевского режима не оставляют попыток атак.

Европа сейчас обсуждает новые кадры из зоны СВО, которые вряд ли даже при всем желании сможет выдать за успехи Киева. Всего несколько часов возле села Работино на запорожском направлении уничтожено 22 танка ВСУ и 10 БМП.

Таких единовременных потерь техники у Киева не было уже давно. Судя по показаниям пленных, пробить нашу оборону пыталось одно из самых многочисленных и подготовленных подразделений ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.