Можно было плавать: как Москва пережила рекордные ливни
Корреспондент «Известий» показал последствия непогоды в Москве
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Дожди стали сильнейшими с конца XIX века.
Тропические ливни в столичном регионе стали рекордными за всю историю метеонаблюдений. Еще при первом залпе выпало небывалое количество осадков.
В некоторых местах перебраться на другую сторону дороги можно было только вплавь. Не выдержали удара стихии сразу три торговых центра в Москве.
Первые этажи затопило так, что там можно было открывать соревнования по водным видам спорта. В эпицентре непогоды оказался корреспондент «Известий» Иван Литомин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дождей в Москве было настолько много, что количество осадков превзошло все ожидания. Как отмечают эксперты, прошедший ливень был сильнейшим с конца XIX века.
Больше всего пострадал от «ливня века» Можайский район. Впрочем, благодаря оперативным действиям городских служб, последствия дождя в основном удалось ликвидировать.