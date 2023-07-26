Черное венчание: почему даже маги и экстрасенсы боятся кладбищенского приворота

Фото: www.globallookpress.com / Anton Merkurov

Таролог Алекандр Ларионов рассказал, чем чревато заклинание, которым люди пытаются удержать свою любовь.

Черное венчание — один из сильнейших и при этом самых опасных приворотов. В попытке удержать рядом любимого человека некоторые готовы на все, но последствия могут быть во сто крат страшнее разлуки, уверен экстрасенс и таролог Александр Ларионов.

«Если мы говорим об обряде черного венчания так называемого, по сути это приворот, кладбищенский приворот, который делается на могилах двух супругов, которые при жизни были вместе. Делается этот обряд в полнолуние ночью, часто специалисты используют предмет или кровь привораживаемого, для того чтобы его (обряд - Прим. ред.) усилить», — рассказал эксперт.

Считается, что данный обряд связывает двух людей навсегда — даже при ссорах и периодических расставаниях они не смогут построить отношения с кем-то другим, будут вечно возвращаться к суженому. Некоторые верят, что ритуал также может спасти от измен партнера.

«Не каждый маг возьмется за такой приворот, у него есть очень сильные негативные последствия. Главное из них — что такой приворот необратим, снять его невозможно. Второй момент — что при смерти одного из партнеров после приворота второй, как правило, уходит вместе с ним в иной мир. Эта связь настолько сильная, она настолько серьезная, магическая, что они вместе могут уйти в другой мир», — предупреждает Ларионов.

Кладбищенский приворот откладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь, настаивает экстрасенс. Существует мнение, что даже после смерти одного человека из пары, второй никогда уже не обретет счастья. Если же ему удастся найти спутника, то роман будет недолгим — союз или быстро распадется, или в прямом смысле погубит нового партнера. Репутация черной вдовы ждет каждую женщину, решившуюся приворожить мужчину. И наоборот.

«Я как экстрасенс могу сказать, что этот приворот — один из сильнейших. Это один из мощнейших обрядов, но те последствия, которые он за собой несет, очень серьезные. Поэтому те, кто к нему прибегают или обращаются к специалистам, должны помнить, что им придется расплачиваться за эти действия», — заключил эксперт.

Поиск второй половинки превращается для романтических натур в смысл жизни. Обретя возлюбленного, такие люди порой теряют голову и связь с реальностью. И потеря объекта страсти может привести к трагедии. Даже маги, владеющие тайными знаниями, эзотерики и ведуны призывают справляться с душевной болью другими способами, растить в себе силу духа и преодолевать жизненные невзгоды, не применяя насилие. Ведь приворот, это посягательство на свободу, а значит, не имеет ничего общего с истинным счастьем любви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как привлечь мужчину или женщину своей мечты с помощью грецкого ореха на 14 февраля. Без тяжелых последствий.