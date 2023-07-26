Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировки
Виктория Андреева 438 0
Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Sean Carnes/Us Air
В результате трагедии есть погибшие. Был ли у людей шанс на спасение?
Истребитель F-15 Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировки. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны страны бригадный генерал Турки аль-Малики.
«В 14:28 26 июля самолет F-15 SA разбился во время тренировочной миссии на полигоне авиабазы в Хамис-Мушайте. В результате аварии погиб экипаж самолета», — цитирует генерала SPA.
Точные причины трагедии пока не названы.