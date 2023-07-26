Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировки 26 июл, 22:59 Виктория Андреева 438 438

Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Sean Carnes/Us Air

В результате трагедии есть погибшие. Был ли у людей шанс на спасение?