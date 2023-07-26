Ключевую процентную ставку в США повысили сразу на 25 базисных пункта: грядет коллапс?
В США ключевую процентную ставку повысили до 5,50%
Фото: www.globallookpress.com / Chuck Myers
Американская экономика переживает сложные времена. Что будет с долларом?
Ключевую процентную ставку в США повысили сразу на 25 базисных пункта. Теперь она составляет 5,50% вместо привычных 5,25%. Сообщение с подтверждением этой информации появилось на сайте Федеральной резервной системы.
Отмечалось, что таким образом экономисты пытаются вернуться к прежнему уровню инфляции — когда-то она составляла 2%.
«В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25–5,50%», — говорилось в заявлении.
При всем этом в ФРС отметили, что дальнейшее повышение процентной ставки совершенно не исключено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове не досчитались гуманитарной помощи из США. Общая стоимость потерь в долларах составила почти миллион. Кто в этом виноват?