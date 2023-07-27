Фото: Пресс-служба «Столото»

Благодаря деятельности бренда проведено множество полезных для общества акций.

В первом полугодии 2023 года 15 проектов получили благотворительную и спонсорскую помощь «Столото». Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.

Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман рассказала, что основные направления КСО компании — это помощь детям, пожилым людям и инвалидам, а также поддержка развития массового спорта.

«В этом году мы продолжаем оказывать помощь проектам и организациям, с которыми давно сотрудничаем, а также находим новые способы помочь тем, кто нуждается в поддержке. Самой яркой в первом полугодии 2023 года стала новая для нас благотворительная инициатива — пасхальный тираж «Русского лото», часть средств от которого были перечислены в православную службу «Милосердие», — отметила Тубман.

Кроме того, в рамках Петербургского международного экономического форума крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей подписал документ о продлении стратегического партнерства с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). В рамках партнерства «Столото» помогает деятельности федерального методическо-выставочного центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (МВЦ ГТО).

Также «Столото» стал партнером Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» в области социальных инициатив. Благодаря поддержке распространителю лотерей спортивные залы в четырех интернатах будут оборудованы всем необходимым. Кроме того, «Столото» принял участие в организации дополнительных активностей для участников Единых игр Специальной Олимпиады, которые прошли в Казани с 21 по 27 января 2023 года.

Еще «Столото» совместно с Фондом развития экологических проектов и содействия решению проблем изменения климата «Русский Климатический Фонд» («РусКлиматФонд») 9 июня в четвертый раз подряд провели совместную ежегодную акцию в поселке Снегири городского округа Истра Московской области. В рамках нее посадили 100 павловний. Новые растения будут аккумулировать углекислый газ из атмосферы и смягчать последствия изменения климата, снижая таким образом воздействие парникового эффекта.

«Приятно осознавать, что с каждым годом наши мероприятия по посадке деревьев привлекают все больше неравнодушных людей, а также представителей социально ответственных компаний. Благодарим наших постоянных партнеров „Столото“», — сказала Президент некоммерческой организации «РусКлиматФонд» Марианна Мунтяну.

Также «Столото» поддержал три мероприятия в рамках Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»: первый международный турнир по бильярду в формате Pro-Am, турнир по теннису среди детей, состоявшийся во Vnukovo Sport Club 2 июня и международный турнир по парным шахматам в формате Pro-Am.

Благодаря помощи «Столото» в первом полугодии 2023 года также прошли четыре мероприятия Федерации авиационного спорта: с 7 по 9 мая в Волгограде — Всероссийские соревнования по высшему пилотажу на реактивных самолетах на Кубок Великой Победы, 27–28 мая — Чемпионат Московской области, 2–4 июня — Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Александра Невского.

А еще сотрудники «Столото» посетили дом-интернат для пожилых и инвалидов в Тульской области. Там они не только передали необходимые интернату вещи и сладости, но и организовали для проживающих в интернате культурно-досуговое мероприятие.

Кроме того, крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги первого в 2023 году этапа конкурса грантов для некоммерческих организаций. Было выбрано четыре победителя из 121 поданной заявки. Среди них: Благотворительный фонд «1Помогает», АНО «Центр предоставления социальных услуг «Жизнь», Благотворительный фонд «География Добра» и АНО «Второе дыхание».

Все победители конкурса получат гранты в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, в рамках первого в 2023 году этапа конкурса грантов было распределено два миллиона рублей. Такая же сумма будет распределена между победителями второго этапа конкурса в IV квартале текущего года.

Конкурс грантов для НКО проводится ежегодно в рамках программ корпоративной социальной ответственности и благотворительности «Столото».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что жительница Кубани решила потратить выигранные в «Русское лото» 500 миллионов рублей.