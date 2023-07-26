Несколько минут, и смерть: четырехлетний малыш погиб в аквапарке Ростова

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Reinhold Tscherwit

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Что произошло с ребенком и кто виноват?

Четырехлетний ребенок погиб в аквапарке Ростова. Печальное известие подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по городу и области. Возбуждено уголовное дело.

Первая информация о трагедии появилась в социальных сетях. В частности, в паблике «Это Ростов! — новости Ростова-на-Дону 161» сообщали, что все произошло так внезапно, что люди ничего не успели понять.

«Скорая ехала 15 минут. Все это время его пытались откачать спасатели-студенты. Позже приехала реанимация, но по словам очевидцев ребенка откачать не смогли. Сообщается, что ребенок ударился головой о стенку бассейна», — говорилось в публикации.

Стражи порядка уже начали следственные мероприятия. В официальном заявлении СКР говорилось, что уголовное дело возбуждено по статье «О предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекше по неосторожности смерть человека».

Предварительно, по версии следователей, мальчик прибыл в аквапарк вместе с семьей. Малыш плавал в бассейне, а буквально через несколько минут его нашли там уже без сознания. Реанимационные действия не дали результатов. Детали ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти знаменитой ирландской певицы и композитора Шинейд О’Коннор. Ее не стало в возрасте 56 лет.