Музыка на частоте любви: как Анна Асти восстанавливает силы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Этим летом певица предпочла работу вместо отпуска в теплых странах.

Анна Асти слушает музыку на частоте Любви, а также принимает ванны. Секретами восстановления сил после тяжелого графика певица эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

По признанию артистки, ее отпуск должен был начаться 6 июля, но вместо него она решила заняться съемками видеоклипа на свою новую песню. Анна Асти перенесла свой отдых на 22 июля, но и в этот раз она предпочла работу: певица будет записывать две песни в альбом, выход которого планируется осенью.

Тем не менее, восстанавливать свои силы артистке в любом случае. Для этого певица слушает музыку на определенной частоте, ее часто называют «частотой любви», которая используется биохимиками для восстановления ДНК человека.

«Самое лучшее, что я вообще безумно обожаю, я слушаю музыку на частоте 528 Гц. Я ее включаю, зажигаю себе свечи и ложусь в ванну. Вода меня очень сильно спасает. Это не душ, это именно ванна. <…> Я наслаждаюсь именно водой, сижу в водичке, слушаю музыку. Такой теплый свет от свечей идет. Это очень меня заряжает», — поделилась лайфхаком артистка.

Анна Асти приняла участие в VK Fest 2023, мероприятие состоялось в московском парке Горького. Фестиваль посетили практически все звезды отечественного шоу-бизнеса, почивающие сегодня на лаврах популярности.

Ранее 5-tv.ru писала, что певица Асти призналась, почему не любит 14 февраля.