Российские школьники взяли три золотых медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

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Все молодые люди проходили обучение в «Сириусе». Ими гордится вся страна!

Российская сборная вошла в число победителей 55-й Международной олимпиады по химии. Из Цюриха школьники привезли три золотые и одну серебряную награды. Ранее все медалисты проходили образовательные программы в «Сириусе». По словам ребят, в этот раз задачи оказались сложнее, чем в прошлые годы.

«У нас было всего лишь пять часов на выполнение заданий, которые были более чем на сотни листов. Очень большое давление из-за времени», — поделился впечатлениями Сергей Росляков.

«Не было таких вопросов, как обычно бывает на межнаре. Есть вопросы, на которые отвечают все и это очень просто сделать, то есть тут таких вопросов не то чтобы было очень много», — вспоминал Никита Перов.

За те десять дней, что длилась Олимпиада, школьники выполнили немало теоретических и практических заданий. Всего в состязаниях участвовали 350 учеников из почти 90 стран.