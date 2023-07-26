Враг не пройдет: российская армия держит в тисках украинских террористов

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Позиции неонацистов за секунды разбивают «Ураганы». Что еще происходит на линии соприкосновения?

Российские войска прямо сейчас в тисках держат украинскую группировку под Угледаром. Противник снова и снова пытается прорвать линию обороны, но лишь выдает себя — позиции ВСУ точно разбивает РСЗО «Ураган».

Попытки контрнаступления на южнодонецком направлении сорваны. За работой реактивного дивизиона наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове недосчитались гумпомощи из США.