НАТО усиливает разведку в регионе Черного моря из-за прекращения зерновой сделки

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Инициатива прекратила свое действие 17 июля.

Североатлантический альянс усиливает разведку в регионе Черного моря на фоне прекращения зерновой сделки. Такое заявление сделано по итогам Совета НАТО — Украина.

«НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов», — указывается в документе.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. На следующий день инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина пытается искать пути для поставок зерна.